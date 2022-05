De Gregori e Venditti su Discovery+ con le prove del tour

(Di mercoledì 25 maggio 2022) DeUn documentario a puntate per Francesco Dee Antonello. I due, che quest’estate saranno protagonisti di una lunganée nelle più importanti località italiane, sbarcano su Discovery +. Da oggi è disponibile sulla piattaforma streaming& De– Falegnami e Filosofi”, il racconto filmato delleche hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del. Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti alla prese con gli arrangiamenti delle ...

