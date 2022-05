Advertising

AnsaValledAosta : Cinquantenne disperso a Cogne, ricerche in corso -

Euronews Italiano

Sono in corso a Cogne le ricerche di un uomo italiano di circa 50 anni di cui non si hanno più notizie da domenica 22 maggio. La sua auto è parcheggiata da allora a Lillaz. L'uomo lavora a Chamonix (...Il racconto arriva per telefono dalAndriy Malovana rimasto intrappolato nella sua ...con il topo e ha incendiato il mondo di Paolo Valentino Il convoglio russo vicino a Kiev si è:... Cinquantenne disperso a Cogne, ricerche in corso Sono in corso a Cogne le ricerche di un uomo italiano di circa 50 anni di cui non si hanno più notizie da domenica 22 maggio. La sua auto è parcheggiata da allora a Lillaz. L'uomo lavora a Chamonix (F ...