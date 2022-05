“Ci siamo”. Luigi Strangis, annuncio a sorpresa dopo Amici 21: “Sono pronto” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Meno di due settimane fa Luigi Strangis ha trionfato ad Amici 21. Una vittoria dopo la quale il cantante aveva lasciato andare tutta la sua gioia e incredulità sui social. “È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo e Sono ancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia musica. Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. La vittoria non è mia ma di tutti noi.C’è ancora molta strada da fare ma Sono contento di farla insieme a voi”. Ora il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis è pronto per il tour. “Ci siamo! Tra poco ci vedremo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Meno di due settimane faha trionfato ad21. Una vittoriala quale il cantante aveva lasciato andare tutta la sua gioia e incredulità sui social. “È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo eancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia musica. Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. La vittoria non è mia ma di tutti noi.C’è ancora molta strada da fare macontento di farla insieme a voi”. Ora il vincitore di21per il tour. “Ci! Tra poco ci vedremo ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): 'Tutti questi giochini di politichetta interna davanti a un problema così..… - La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - tacconi_tommaso : RT @xsemprefamosa: Cioè siamo tutti svegli per vedere un’intervista a Rai2 alle 00:55 di Luigi … io non so più spiegare alle persone intorn… - Giovann22002659 : Le persone rapite a Mali siamo tutti tranquilli Luigi di Maio pagando il riscatto poi lo mandiamo aeroporto di prat… - RegnoDelleOmbre : @vogliazebra @literally_soia @ilpresidenteh @JoeFortissimo In realtà non siamo Luigi, ma non ci dispiace essere chi… -

Il giurista Ugo Mattei contro Luigi Di Maio: "Siamo rappresentati da persone totalmente inadeguate nei ruoli chiave, la Farnesina da fiore all'occhiello oggi è in mani improbabili" La7 Luigi Abete: Beniamino Andreatta uno dei padri dell'Europa unita Roma, 25 mag. (askanews) - 'Abbiamo voluto cogliere questa opportunità di poter intitolare accanto a via Altiero Spinelli una via dedicata ... Luigi parte per il suo primo tour: le date dell’instore in tutta Italia Il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis è pronto per incontrare come si deve tutti i suoi fan. Tornato a casa dopo 8 mesi di talent e dopo essersi un po’ riposato, adesso per lui ci sarà un periodo ... Roma, 25 mag. (askanews) - 'Abbiamo voluto cogliere questa opportunità di poter intitolare accanto a via Altiero Spinelli una via dedicata ...Il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis è pronto per incontrare come si deve tutti i suoi fan. Tornato a casa dopo 8 mesi di talent e dopo essersi un po’ riposato, adesso per lui ci sarà un periodo ...