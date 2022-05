Attacco in Texas, 22 vittime, è tra i peggiori degli ultimi anni (Di mercoledì 25 maggio 2022) A Uvalde, Texas, un ragazzo ha parcheggiato l’auto che guidava, raggiunto il campus della scuola elementare Robb Elementary School e, armato di fucile e pistola semiautomatica, ha iniziato a sparare. I movimenti dell’Attacco sono ancora sconosciuti agli investigatori. Per il momento però sappiamo che il 18enne artefice della sparatoria Salvador Ramos, prima di recarsi scuola, avrebbe sparato anche alla nonna. L’Attacco è già stato definito uno dei peggiori avvenuto in una scuola da anni. Il sono bilancio conta infatti 22 vittime, di cui 19 bambini, 2 adulti e lo stesso Ramos, rimasto ucciso nell’intervento delle forze dell’ordine. Ci sono stati anche feriti, due dei quali, un adulto ed un bambino, sono al momento ricoverati in “condizioni critiche” all’ospedale University Health, a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) A Uvalde,, un ragazzo ha parcheggiato l’auto che guidava, raggiunto il campus della scuola elementare Robb Elementary School e, armato di fucile e pistola semiautomatica, ha iniziato a sparare. I movimenti dell’sono ancora sconosciuti agli investigatori. Per il momento però sappiamo che il 18enne artefice della sparatoria Salvador Ramos, prima di recarsi scuola, avrebbe sparato anche alla nonna. L’è già stato definito uno deiavvenuto in una scuola da. Il sono bilancio conta infatti 22, di cui 19 bambini, 2 adulti e lo stesso Ramos, rimasto ucciso nell’intervento delle forze dell’ordine. Ci sono stati anche feriti, due dei quali, un adulto ed un bambino, sono al momento ricoverati in “condizioni critiche” all’ospedale University Health, a ...

Advertising

rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????Texas.18enne compie strage in una scuola elementare.21 morti, di cui 19 bambini.???? ????Attacco russo co… - MeleoFernando : RT @PettirossoHood: In una scuola elementare in Texas un 18enne massacra 14 bambini assieme alla maestra. Esattamente 10 giorni dopo l’att… - mic_plaia : Trattasi del secondo attacco armato in una scuola con più vittime dagli anni settanta. #Uvalde #Texas - Socialmenteesc : RT @PettirossoHood: In una scuola elementare in Texas un 18enne massacra 14 bambini assieme alla maestra. Esattamente 10 giorni dopo l’att… - Lucyluciana94 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????Texas.18enne compie strage in una scuola elementare.21 morti, di cui 19 bambini.???? ????Attacco russo co… -