Ascolti tv | Don Matteo 13 non ha rivali | vola ancora con il 30% di share

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Una primavera baciata dagliquella della prima serata di Rai 1 con Donin stato di grazia. La fiction di Rai 1, nonostante l’addio di Terence Hill ha fatto centro. Lo dimostrano gli ottimiche la serie continua a portare a casa, nonostante siamo in piena estate, meteorologicamente parlando. Alla fine del mese di maggio, avere quasi 6 milioni di spettatori davanti alla tv è un miracolo, un miracolo che solo don13 poteva fare.no glianche nella serata del 24 maggio 2022 con un vero e proprio boom per la penultima puntata di don13, un dispiacere pensare che domani sera sarà l’ultimo appuntamento per un pubblico così affezionato. Rai 1 si gode questo successo, nonostante la complicata collocazione, il raddoppio ...

Advertising

tvblogit : Ascolti tv martedì 24 maggio 2022: Don Matteo a 5,6 milioni, bene Le Iene - LEBBY4EVER : ?????????????? Cit.@occhio_notizie: La penultima puntata di Don Matteo conquista il pubblico di questo martedì sera |… - occhio_notizie : La penultima puntata di Don Matteo conquista il pubblico di questo martedì sera | #ascoltitv #datiauditel - dallaAallaZip : Chi ha vinto la gara di #share della serata di ieri, #24maggio? A sfidarsi sono stati #DonMatteo13,… - AnnaMancini81 : Fiction, Raoul Bova onnipresente: Don Matteo ha giovato anche a Canale 5? -

... ma nel senso che raddoppia l'appuntamento settimanale: Grande Fratello, L'Isola, ora anche... Sempre meno, non ci si può permettere di rischiare Ma perché accade tutto ciò Perché funziona! ...record anche per questa stagione segnata dall'addio di Terence Hill e dall'arrivo di Raoul Bova .Massimo ha conquistato tutti sin dalla sua prima apparizione. Una delle colonne portanti ...Ennesimo boom di ascolti per Don Matteo 13 anche al martedì sera: si vola con il 30 % di share. Ecco i dati auditel relativi alla prima serata del 24 maggio 2022 ...Nessuna sorpresa per quel che riguarda share e ascolti del prime time di martedì 24 maggio 2022: Don Matteo 13 (Rai Uno) stravince la serata, coinvolgendo 5.6 milioni di utenti (leggerissima flessione ...