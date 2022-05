WhatsApp potrebbe non funzionare più su iPhone 5 e 5C a partire da ottobre 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Fine del supporto per i due vecchi telefoni che sono fermi a iOS11. Tu chiamala se vuoi obsolescenza programmata o solo vecchiaia WhatsApp, la più popolare app di messaggistica del mondo, ha pianificato di abbandonare il supporto per iOS 10 e iOS 11 il prossimo ottobre. Questo vuol dire che chiunque possegga un iPhone 5 e iPhone 5C, dal 24 ottobre, non potrà più chattare. Il requisito minimo di supporto sarà … Leggi su it.mashable (Di martedì 24 maggio 2022) Fine del supporto per i due vecchi telefoni che sono fermi a iOS11. Tu chiamala se vuoi obsolescenza programmata o solo vecchiaia, la più popolare app di messaggistica del mondo, ha pianificato di abbandonare il supporto per iOS 10 e iOS 11 il prossimo. Questo vuol dire che chiunque possegga un5 e5C, dal 24, non potrà più chattare. Il requisito minimo di supporto sarà …

