WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni cellulari. Ecco quali (Di martedì 24 maggio 2022) WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni cellulari. A partire dal 24 ottobre, l’app non sarà supportata da iOs 10 e iOs 11 A partire dal 24 ottobre prossimo il sistema di messaggistica istantaneo WhatsApp non sarà più disponibile per alcuni sistemi operativi che supportano Apple. Nello specifico, si parla di iOs 10 e iOs 11, che sono disponibili sui cellulari iPhone 5 o iPhone 5c. Quindi chi possiede questi telefonini non potrà più inviare o ricevere messaggi. Resterà la compatibilità con iOs 12, e quindi gli smartphone supportati gli iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S. Leggi anche: GUERRA IN UCRAINA, IL DRAMMA DEI BAMBINI “RUBATI” E PORTATI IN RUSSIA WabetaInfo spiega che “la rimozione del supporto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022)nonpiùsu. A partire dal 24 ottobre, l’app nonsupportata da iOs 10 e iOs 11 A partire dal 24 ottobre prossimo il sistema di messaggistica istantaneononpiùpersistemi operativi che supportano Apple. Nello specifico, si parla di iOs 10 e iOs 11, che sono disponibili suiiPhone 5 o iPhone 5c. Quindi chi possiede questi telefonini non potrà più inviare o ricevere messaggi. Resterà la compatibilità con iOs 12, e quindi gli smartphone supportati gli iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S. Leggi anche: GUERRA IN UCRAINA, IL DRAMMA DEI BAMBINI “RUBATI” E PORTATI IN RUSSIA WabetaInfo spiega che “la rimozione del supporto ...

