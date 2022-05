Traffico Roma del 24-05-2022 ore 18:00 (Di martedì 24 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul raccordo incolonnamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in interna code a tratti tra l’ospedale Sant’Andrea e la Cristina intenso il Traffico in tangenziale confine tra viale Castrense e la A24 direzione Salaria e poi dal Foro Italico incolonnamenti sino alla Salaria verso San Giovanni prudenza in ingresso e in uscita dalla galleria Giovanni XXIII a causa della presenza di acqua in carreggiata in prossimità del Foro Italico mentre su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Provenendo da Piazzale Clodio attenzione alla presenza di olio sull’asfalto a causa di un incendio nei pressi della sede viaria chiusa via del Fosso dell’Osa altezza di via Torricella Sicura a Villaggio Prenestino inevitabili ripercussioni sul ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul raccordo incolonnamenti in carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud in interna code a tratti tra l’ospedale Sant’Andrea e la Cristina intenso ilin tangenziale confine tra viale Castrense e la A24 direzione Salaria e poi dal Foro Italico incolonnamenti sino alla Salaria verso San Giovanni prudenza in ingresso e in uscita dalla galleria Giovanni XXIII a causa della presenza di acqua in carreggiata in prossimità del Foro Italico mentre su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Provenendo da Piazzale Clodio attenzione alla presenza di olio sull’asfalto a causa di un incendio nei pressi della sede viaria chiusa via del Fosso dell’Osa altezza di via Torricella Sicura a Villaggio Prenestino inevitabili ripercussioni sul ...

