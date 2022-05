Texas, sparatoria in una scuola elementare: quello che sappiamo finora (Di martedì 24 maggio 2022) Strage nella scuola elementare di Uvalde. Il Governatore del Texas Greg Abbott ha confermato la morte di 14 bambini e un'insegnante. La polizia ha ucciso il 18enne che ha sparato Leggi su vanityfair (Di martedì 24 maggio 2022) Strage nelladi Uvalde. Il Governatore delGreg Abbott ha confermato la morte di 14 bambini e un'insegnante. La polizia ha ucciso il 18enne che ha sparato

