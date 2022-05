Summit con Saputo: Mihajlovic - Bologna avanti insieme (Di martedì 24 maggio 2022) avanti con Sinisa Mihajlovic. Al Bologna c'è aria di conferma. Ieri c'è stato l'incontro tra il tecnico e i vertici del club: c'erano il presidente Joey Saputo, che oggi ripartirà per gli Stati Uniti, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022)con Sinisa. Alc'è aria di conferma. Ieri c'è stato l'incontro tra il tecnico e i vertici del club: c'erano il presidente Joey, che oggi ripartirà per gli Stati Uniti, ...

Summit con Saputo: Mihajlovic - Bologna avanti insieme Nell'incontro il tecnico ha messo sul tavolo la volontà di un progetto che lui sente dentro, pienamente inserito nel club e nella città che ha seguito con partecipazione il suo percorso di cure.