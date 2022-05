Roland Garros 2022: nessun problema per Sinner contro Fratangelo al primo turno (Di martedì 24 maggio 2022) Jannik Sinner supera senza troppi problemi Bjorn Fratangelo nella sfida valida per il primo turno del Roland Garros 2022. L’altoatesino fa valere la differenza di ranking contro lo statunitense e chiude la pratica in 1h51?: 6-3 6-2 6-3. TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Piccolo inciampo di Sinner, che commette un doppio fallo alla seconda battuta (ne commetterà due nel primo set), recuperando, però, con tre punti consecutivi. Nel quarto game, il secondo con Fratangelo al servizio, l’altoatesino sfrutta due errori dell’avversario e vince un lungo scambio, mettendo a segno il break (3-1). Dopo essere andato ai vantaggi dal 40-0, Sinner conferma il vantaggio, con il set che poi si ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Janniksupera senza troppi problemi Bjornnella sfida valida per ildel. L’altoatesino fa valere la differenza di rankinglo statunitense e chiude la pratica in 1h51?: 6-3 6-2 6-3. TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Piccolo inciampo di, che commette un doppio fallo alla seconda battuta (ne commetterà due nelset), recuperando, però, con tre punti consecutivi. Nel quarto game, il secondo conal servizio, l’altoatesino sfrutta due errori dell’avversario e vince un lungo scambio, mettendo a segno il break (3-1). Dopo essere andato ai vantaggi dal 40-0,conferma il vantaggio, con il set che poi si ...

