Navalny, confermata la condanna a 9 anni in appello (Di martedì 24 maggio 2022) per il dissidente russo, che in aula ha contestato la guerra e Putin Il dissidente russo Navalny ha perso il ricorso in appello. I giudici russi hanno confermato la condanna a 9 anni di carcere. Navalny era stato accusato di frode, appropriazione indebita e oltraggio alla Corte. Ora, Navalny sarà trasferito in una nuova struttura dal regime rigoroso. Poce settimane fa, Navalny aveva dato l’annuncio del trasferimento, denunciando il trattamento riservato ai detenuti. «La mia nuova condanna non è ancora entrata in vigore, ma ho sentito voci che sarò trasferito nella colonia ad alta sicurezza di Melekhovo, dove levano le unghie ai prigionieri», aveva scritto Navalny su Twitter. Leggi anche: REPORT, DOPO L’INCHIESTA SULLA STRAGE DI ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022) per il dissidente russo, che in aula ha contestato la guerra e Putin Il dissidente russoha perso il ricorso in. I giudici russi hanno confermato laa 9di carcere.era stato accusato di frode, appropriazione indebita e oltraggio alla Corte. Ora,sarà trasferito in una nuova struttura dal regime rigoroso. Poce settimane fa,aveva dato l’annuncio del trasferimento, denunciando il trattamento riservato ai detenuti. «La mia nuovanon è ancora entrata in vigore, ma ho sentito voci che sarò trasferito nella colonia ad alta sicurezza di Melekhovo, dove levano le unghie ai prigionieri», aveva scrittosu Twitter. Leggi anche: REPORT, DOPO L’INCHIESTA SULLA STRAGE DI ...

