Meteo Napoli, temperature estive: superati i 30° (Di martedì 24 maggio 2022) Secondo le ultime previsioni Meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno con temperature in aumento. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilMeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione Meteo Napoli Capodichino alle ore 10:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 27°C. Venti deboli provenienti da con intensità Leggi su 2anews (Di martedì 24 maggio 2022) Secondo le ultime previsioni, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno conin aumento. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazione della stazioneCapodichino alle ore 10:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 27°C. Venti deboli provenienti da con intensità

Advertising

cronachecampane : meteo Napoli, domani il gran caldo con 32° #meteonapoli #Napoli - ilpadulo : #Napoli Partly Cloudy Oggi! Con un picco di 27 C e un minimo di 17 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni di oggi 24 maggio - NapoliOpen : Previsione Meteo a #Napoli domani! Max 27 e Min 17 Ora 16 Northeast Velox 2 @OpenNapoli - NapoliOpen : Mostly Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho -