Mal di testa fortissimo, per i medici non è nulla: Irene torna a casa, muore a 21 anni (Di martedì 24 maggio 2022) Una ragazza di 21 anni, sana e sportiva, è morta senza una spiegazione. Lamentava un mal di testa fortissimo da giorni ma per i medici non aveva nulla. Irene Montruccoli aveva appena 21 anni: una giovane vita poco più che all’inizio. Era sana, sportiva: cintura nera di karate e appassionata di moto cross. All’improvviso un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 24 maggio 2022) Una ragazza di 21, sana e sportiva, è morta senza una spiegazione. Lamentava un mal dida giorni ma per inon avevaMontruccoli aveva appena 21: una giovane vita poco più che all’inizio. Era sana, sportiva: cintura nera di karate e appassionata di moto cross. All’improvviso un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MediasetTgcom24 : Reggio Emilia, 21enne dimessa dopo un mal di testa muore all'improvviso: aperta inchiesta per omicidio colposo… - Frances20665381 : RT @sabrimaggioni: Conoscente, terza dose, pressione a 250, forte mal di testa, occhio sinistro rossissimo. Visita specialistica oculista,… - Nath67Lic : RT @sabrimaggioni: Conoscente, terza dose, pressione a 250, forte mal di testa, occhio sinistro rossissimo. Visita specialistica oculista,… - truthTusco : RT @sabrimaggioni: Conoscente, terza dose, pressione a 250, forte mal di testa, occhio sinistro rossissimo. Visita specialistica oculista,… - crazy4ju : @zfon99 ma certo, infatti quando vendi un giocatore non incassi, giusto? O se fai un contratto con Adidas, non lo f… -