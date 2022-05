Luigi Mastroianni, ex di Uomini e Donne, sarà presto papà (Di martedì 24 maggio 2022) Ex corteggiatore e poi tronista del dating show di Maria De Filippi, ora è in attesa del suo primo figlio dalla compagna Anna Scuderi, conosciuta lontano dai riflettori: "Questa volta la vita mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 24 maggio 2022) Ex corteggiatore e poi tronista del dating show di Maria De Filippi, ora è in attesa del suo primo figlio dalla compagna Anna Scuderi, conosciuta lontano dai riflettori: "Questa volta la vita mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Luigi Mastroianni, ex di Uomini e Donne, sarà presto papà - zazoomblog : Uomini e Donne Luigi Mastroianni sarà presto papà - #Uomini #Donne #Luigi #Mastroianni - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Gioia immensa per Luigi Mastroianni ?? - fanpage : Gioia immensa per Luigi Mastroianni ?? - infoitcultura : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni presto papà: la fidanzata è incinta -