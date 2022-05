Lazio, primo colpo di mercato: arriva un brasiliano! (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo un’annata altalenante, la Lazio è riuscita a centrare la qualificazione alla prossima UEFA Europa League; adesso Maurizio Sarri spera in un mercato che possa portare nella capitale giocatori dall’alto tasso tecnico e adattabili al suo modulo di gioco. Il Ds Tare è già al lavoro su questo fronte; infatti, ha raggiunto un’intesa di massima con il centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk, Marcos Antonio. Marcos Antonio Lazio Shakhtar Donetsk Come riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2000, che quest’anno ha collezionato 28 presenze e 3 gol sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi, arriverà a Roma nei prossimi giorni e si sottoporrà alle consuete visite mediche entro fine settimana. Al club ucraino andranno circa 10 milioni di euro per il cartellino, mentre il calciatore firmerà un contratto da 2 milioni ... Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo un’annata altalenante, laè riuscita a centrare la qualificazione alla prossima UEFA Europa League; adesso Maurizio Sarri spera in unche possa portare nella capitale giocatori dall’alto tasso tecnico e adattabili al suo modulo di gioco. Il Ds Tare è già al lavoro su questo fronte; infatti, ha raggiunto un’intesa di massima con il centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk, Marcos Antonio. Marcos AntonioShakhtar Donetsk Come riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2000, che quest’anno ha collezionato 28 presenze e 3 gol sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi, arriverà a Roma nei prossimi giorni e si sottoporrà alle consuete visite mediche entro fine settimana. Al club ucraino andranno circa 10 milioni di euro per il cartellino, mentre il calciatore firmerà un contratto da 2 milioni ...

