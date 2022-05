Juve | Miretti sarà confermato

Advertising

Non ha mai avuto il coraggio di lanciare un giovane, e l'ha fatto consolo a campionato ... Anche con laera successo, ma quelli erano i più forti, questi proprio no. Ha cambiato il volto ...Se la conferma del centrocampista classe 2003 Fabio, titolare nelle ultime quattro partite di campionato, non sembra in dubbio, ci sono almeno altri tre ragazzi in corsa per un posto in ...La Juventus non ha alcuna intenzione di liberare Fabio Miretti. Il centrocampista esploso in questa stagione rimarrà a disposizione di Massimiliano Allegri e farà la spola fra prima squadra e Under 23 ...Allenatore: Italiano JUVENTUS (3-5-2): Perin 6 (2' st Pinsoglio 6.5); De Ligt 6, Bonucci 5, Chiellini 6 (2' st Rugani 6); Bernardeschi 5 (15' st Aké 6), Locatelli 6, Miretti 5 (29' st Vlahovic 6), ...