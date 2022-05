Itasec22: al via le iscrizioni per la conferenza nazionale sulla sicurezza informatica (Di martedì 24 maggio 2022) A un mese dall’inaugurazione è tutto pronto per Itasec, principale conferenza nazionale sulla sicurezza informatica, organizzata dal Laboratorio nazionale di cybersecurity del CINI (Consorzio interuniversitario nazionale per l&rsquo... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) A un mese dall’inaugurazione è tutto pronto per Itasec, principale, organizzata dal Laboratoriodi cybersecurity del CINI (Consorzio interuniversitarioper l&rsquo...

L'evento cyber ItaSec torna in presenza dal 20 al 23 giugno Al via le iscrizioni per la sesta edizione della conferenza nazionale sulla sicurezza informatica. Formiche.net è media partner