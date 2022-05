Il Paradiso delle Signore, un'altra attrice confermata nella 7^ stagione (Di martedì 24 maggio 2022) Mancano sempre meno giorni alla partenza delle riprese de Il Paradiso delle Signore, la cui settima avventura andrà in scena su Rai 1 nel prossimo autunno. Intanto continuano ad emergere i nomi di coloro che andranno avanti con la loro storyline e anche di quelli che non prenderanno più parte alla daily soap. Il Paradiso delle Signore 7, chi resta e chi lascia? Tra i primi attori e attrice a dare conferma della loro presenza anche per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore troviamo Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Emanuel Caserio e Pietro Masotti. Di recente, nel corso della puntata di sabato mattina de 'Il caffè di Rai 1' è giunta anche la conferma di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 24 maggio 2022) Mancano sempre meno giorni alla partenzariprese de Il, la cui settima avventura andrà in scena su Rai 1 nel prossimo autunno. Intanto continuano ad emergere i nomi di coloro che andranno avanti con la loro storyline e anche di quelli che non prenderanno più parte alla daily soap. Il7, chi resta e chi lascia? Tra i primi attori ea dare conferma della loro presenza anche per la settimade Iltroviamo Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Emanuel Caserio e Pietro Masotti. Di recente, nel corso della puntata di sabato mattina de 'Il caffè di Rai 1' è giunta anche la conferma di ...

