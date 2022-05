Il delirio di Sara Cunial su Draghi “pronto a fuggire all’estero” | VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) È un vero e proprio tripudio di complottismo e populismo – e non avrebbe potuto essere altrimenti – l’evento di presentazione del nuovo partito fondato da Enrico Montesano, Unione Popolare, alla presenza di alcuni “big” della bufala come il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari e la deputata Sara Cunial, che messi da parte palo e acqua santa inizia a sparare a zero dal palco. Il primo bersaglio è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, colpevole di aver “osato dire che tenere il bavaglio ai bambini è un atto educativo”. Sara Cunial alla presentazione del partito di Montesano: “In futuro la gente andrà a cercare Draghi” VIDEO La folla va in delirio per le parole della parlamentare no vax, no mask, e no Nato, che poi se la prende con il governatore del ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) È un vero e proprio tripudio di complottismo e populismo – e non avrebbe potuto essere altrimenti – l’evento di presentazione del nuovo partito fondato da Enrico Montesano, Unione Popolare, alla presenza di alcuni “big” della bufala come il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari e la deputata, che messi da parte palo e acqua santa inizia a sparare a zero dal palco. Il primo bersaglio è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, colpevole di aver “osato dire che tenere il bavaglio ai bambini è un atto educativo”.alla presentazione del partito di Montesano: “In futuro la gente andrà a cercareLa folla va inper le parole della parlamentare no vax, no mask, e no Nato, che poi se la prende con il governatore del ...

