I ricercatori stanno utilizzando l'app di Google per studiare l'effetto dei cellulari sul benessere mentale (Di martedì 24 maggio 2022) I ricercatori dell'Università dell'Oregon stanno realizzando uno studio sugli effetti che i dispositivi cellulari hanno sulla salute mentale delle persone, utilizzando l'app «Health Studies» di Google. L'obiettivo dello studio è capire come le persone stiano effettivamente utilizzando i loro telefoni e come questo influisca sul loro stato mentale. Un post sul blog aziendale scritto dal dottor Nicholas Allen, Professore del Centro per la salute mentale digitale presso l'Università dell'Oregon e uno dei principali ricercatori del progetto, ha affermato che i risultati dello studio sapranno aiutare, in definitiva, le aziende a progettare e realizzare prodotti migliori e, persino, a migliorare le politiche ...

