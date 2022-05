Giorgi-Zhang in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Camila Giorgi affronterà la cinese Shuai Zhang nel primo turno del Roland Garros 2022. L’unico precedente è stato appannaggio dell’asiatica ma si disputò addirittura nel 2016 (quarti di finale del torneo di Seoul). L’azzurra partirà leggermente favorita sulla terra parigina anche se in questi primi quattro mesi e mezzo di stagione non sono stati sicuramente esaltanti per lei. Tralasciando l’impegno di Billie Jean King Cup, Giorgi non vince due partite consecutive addirittura dagli Australian Open. Nelle ultime tre uscite, inoltre, sono arrivate altrettante eliminazioni. La speranza è che i problemi fisici di Roma siano smaltiti definitivamente. L’occasione è da sfruttare contro Zhang, giocatrice da tanti anni a buon livello ma che non ama particolarmente il rosso. ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Camilaaffronterà la cinese Shuainel primo turno del. L’unico precedente è stato appannaggio dell’asiatica ma si disputò addirittura nel 2016 (quarti di finale del torneo di Seoul). L’azzurra partirà leggermente favorita sulla terra parigina anche se in questi primi quattro mesi e mezzo di stagione non sono stati sicuramente esaltanti per lei. Tralasciando l’impegno di Billie Jean King Cup,non vince due partite consecutive addirittura dagli Australian Open. Nelle ultime tre uscite, inoltre, sono arrivate altrettante eliminazioni. La speranza è che i problemi fisici di Roma siano smaltiti definitivamente. L’occasione è da sfruttare contro, giocatrice da tanti anni a buon livello ma che non ama particolarmente il rosso. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Zhang Roland Garros 2022 in DIRETTA: esordio non semplice per l’azzurra - #Camila #Giorgi-Zhang… - zazoomblog : Roland Garros oggi in tv Camila Giorgi-Zhang: dove vederla in diretta e in streaming - #Roland #Garros #Camila… - CamiGiorgi_fan : Roland Garros - OOP martedi 24 maggio Camila Giorgi vs Shuai Zhang Quarto match del court 14 - infoitsport : Giorgi-Zhang in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 - sportface2016 : #Giorgi-#Zhang in tv: come e quando seguire il match del #RolandGarros in diretta -