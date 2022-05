Gazzetta: il Napoli pagherà i 12 milioni di Olivera in tre rate per spalmare la spesa in diversi bilanci (Di martedì 24 maggio 2022) L’acquisto di Mathias Olivera da parte del Napoli è anche sulla Gazzetta dello Sport. La rosea parla di prestito con obbligo di riscatto per 12 milioni più 3 di bonus. Importo che sarà pagato in tre rate. L’ingaggio è di 1,5 milioni l’anno. “Il Napoli prende il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per 12 milioni più 3 di bonus che saranno pagati in tre rate, consentendo così di spalmare la spesa in diversi bilanci. Il giocatore avrà un quinquennale da 1,5 milioni di euro all’anno. Per via degli sgravi fiscali del decreto crescita, si tratta di un’operazione di un costo complessivo di circa 25 milioni”. Nelle ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) L’acquisto di Mathiasda parte delè anche sulladello Sport. La rosea parla di prestito con obbligo di riscatto per 12più 3 di bonus. Importo che sarà pagato in tre. L’ingaggio è di 1,5l’anno. “Ilprende il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per 12più 3 di bonus che saranno pagati in tre, consentendo così dilain. Il giocatore avrà un quinquennale da 1,5di euro all’anno. Per via degli sgravi fiscali del decreto crescita, si tratta di un’operazione di un costo complessivo di circa 25”. Nelle ...

Advertising

napolista : Gazzetta: il #Napoli pagherà i 12 milioni di #Olivera in tre rate per spalmare la spesa in diversi bilanci Chiuso… - juornoit : La Salernitana resta in serie A, a Napoli gioiscono. Nello stadio Arechi, invece, si levano cori poco simpatici con… - Pasqual01350178 : @FrancescoRoma78 @marcoazzi66 ecco a cosa mi riferisco quando parlo di buona stampa Fosse successo a napoli Ve… - andrea020461 : @1926_cri Veramente e’ stato detto che il Napoli l’aveva perso perché andava dovunque meno che a Napoli . Fonti ga… - tifatait : Napoli, ecco Olivera: in arrivo per le visite mediche – La Gazzetta dello Sport | -