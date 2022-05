Djokovic, numero 1 in gioco: 'Un errore togliere i punti a Wimbledon' (Di martedì 24 maggio 2022) Novak Djokovic si regala l'82ma vittoria al Roland Garros per il 35mo compleanno festeggiato domenica. Il serbo, secondo giocatore con più partite vinte a Parigi dietro Rafa Nadal, rimane imbattuto ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Novaksi regala l'82ma vittoria al Roland Garros per il 35mo compleanno festeggiato domenica. Il serbo, secondo giocatore con più partite vinte a Parigi dietro Rafa Nadal, rimane imbattuto ...

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - Damiano__89 : RT @Eurosport_IT: ESORDIO PERFETTO PER NOLE ???? Il numero 1 del mondo lascia quattro game a Nishioka e vola a vele spiegate verso il 2° tur… - im_jordanv : #RolandGarros | IL NUMERO UNO RISPONDE Ad una prova convincente di Nadal, il #1 del mondo, Novak Djokovic ???? rispo… - Eurosport_IT : Il numero uno del mondo non stacca all'esordio ?? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #Djokovic - Eurosport_IT : ESORDIO PERFETTO PER NOLE ???? Il numero 1 del mondo lascia quattro game a Nishioka e vola a vele spiegate verso il… -