Cessione Milan vicina: closing con RedBird entro un mese: le ultime (Di martedì 24 maggio 2022) Sembra essere davvero ad un passo la Cessione del Milan da Elliott a RedBird. L'affare dovrebbe chiudersi prima del calciomercato estivo Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Sembra essere davvero ad un passo ladelda Elliott a. L'affare dovrebbe chiudersi prima del calciomercato estivo

Advertising

capuanogio : #Elliott avrebbe già firmato un accordo preliminare con #RedBird per la cessione del #Milan, chiusura prevista entr… - PietroMazzara : Cessione #Milan: #Investcorp si ritira dalla corsa al club rossonero. Fase di stallo che non si è sbloccata.… - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Secondo Il Sole 24 Ore sono al lavoro in queste ore gli studi legali coinvolti nelle discussioni Elliott-RedBird per arrivar… - simogambo02 : RT @FraNasato: Secondo Il Sole 24 Ore sono al lavoro in queste ore gli studi legali coinvolti nelle discussioni Elliott-RedBird per arrivar… - YBah96 : RT @FraNasato: Secondo Il Sole 24 Ore sono al lavoro in queste ore gli studi legali coinvolti nelle discussioni Elliott-RedBird per arrivar… -