Bruce Springsteen, tre date in Italia nel 2023 (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Bruce Springsteen and The E Street Band si esibiranno in Italia in tre date live: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date – ancora da svelare – nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto.-foto ufficio stampa tour Springsteen-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –and The E Street Band si esibiranno inin trelive: giovedì 18 maggioal Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggioal Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglioal Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.Ilvedrà il ritorno on the road diand The E Street Band, con una serie di– ancora da svelare – nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto.-foto ufficio stampa tour-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

