Barbara D’Urso è super sexy in piscina: lato B e décolleté in mostra (Di martedì 24 maggio 2022) Barbara D’Urso ha esibito in vacanza un fisico mozzafiato. La conduttrice è super sexy a bordo piscina, dove il lato B ed il décolleté sono in primo piano. La popolare conduttrice di Pomeriggio 5 non si è mai trattenuta nel mostrare alcuni scatti in cui mostra il suo corpo allenato. Uno dei volti principali di Mediaset ha fatto salire la temperatura dei suoi follower con due foto che la vedono in ottima forma sui social, dove in molti si sono complimentati con lei. fonte foto: InstagramBarbara D’Urso stupisce i suoi fan anche quando è in vacanza. La conduttrice è una grande protagonista della tv, visto che per più di dieci anni è stata al centro dell’attenzione con i suoi programmi. ... Leggi su chenews (Di martedì 24 maggio 2022)ha esibito in vacanza un fisico mozzafiato. La conduttrice èa bordo, dove ilB ed ilsono in primo piano. La popolare conduttrice di Pomeriggio 5 non si è mai trattenuta nelre alcuni scatti in cuiil suo corpo allenato. Uno dei volti principali di Mediaset ha fatto salire la temperatura dei suoi follower con due foto che la vedono in ottima forma sui social, dove in molti si sono complimentati con lei. fonte foto: Instagramstupisce i suoi fan anche quando è in vacanza. La conduttrice è una grande protagonista della tv, visto che per più di dieci anni è stata al centro dell’attenzione con i suoi programmi. ...

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leade… - DomPer888 : @myrtamerlino Ma io non capisco del perché tutti sui social non condividono le meravigliose cose che fa tramite la… - GreenFeliz5 : Mia sorella ha rischiato di rimanere fuori casa perché mentre suonava imperterrita il campanello io ero nel mondo d… - LauraMaj81 : @ExplorerLento proprio ieri barbara d urso ha spiegato come ci si lava le mani - ParliamoDiNews : Barbara d`Urso, perché è finita con Memo Remigi? Il cantante rompe il silenzio - Velvet Gossip #Foto #Video… -