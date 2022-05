Una cosa preoccupa Spalletti: c’è un rischio sul mercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Archiviata la stagione con la vittoria di La Spezia per 3-0, il Napoli guarda a quella che sarà al prossimo stagione e alle mosse in vista della finestra di mercato ormai alle porte. Annunciato già l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, si lavora per cercare di trovare l’accordo definitivo con il Getafe per Mathias Olivera. Diverse già le partenze annunciate, una su tutti quella del capitano Lorenzo Insigne che nelle prossime settimane si immergerà in MLS con la maglia del Toronto. “Dopo un anno nulla è cambiato” A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, soffermandosi in particolar modo sulle situazione relative a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi con un contratto in scadenza il prossimo anno. Napoli Koulibaly Juventus (Getty Images)“Luciano Spalletti è preoccupato, ai nastri di partenza si ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Archiviata la stagione con la vittoria di La Spezia per 3-0, il Napoli guarda a quella che sarà al prossimo stagione e alle mosse in vista della finestra diormai alle porte. Annunciato già l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, si lavora per cercare di trovare l’accordo definitivo con il Getafe per Mathias Olivera. Diverse già le partenze annunciate, una su tutti quella del capitano Lorenzo Insigne che nelle prossime settimane si immergerà in MLS con la maglia del Toronto. “Dopo un anno nulla è cambiato” A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, soffermandosi in particolar modo sulle situazione relative a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi con un contratto in scadenza il prossimo anno. Napoli Koulibaly Juventus (Getty Images)“Lucianoto, ai nastri di partenza si ...

Advertising

bonucci_leo19 : È stata una stagione non all’altezza della maglia che abbiamo addosso. La prossima dovrà essere diversa. Perché al… - FBiasin : Sembra una cosa da niente, ma non capita spesso. Bravi. #Milan #Inter - marattin : Accipicchia, un “dovere morale”. Chissà come si chiama, invece, vincere (ammesso che) e non avere una minima idea d… - davide93714530 : @Sho__96 Bro tu hai una azienda dei super difficoltà cosa fai vendi .....ma cmq hakimi lo hai sostituito abbastanza… - zlatanradu : RT @elidacomasio: @Sem_ur Ma chi ti insulta? Se credi una cosa del genere hai problemi seri e vai aiutato. -