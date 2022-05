Ucraina, l'Onu si appella ai super ricchi: 'Aiutateci ad affrontare l'insicurezza alimentare globale' (Di lunedì 23 maggio 2022) Guerra in Ucraina e guerra alla fame, Il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite , David Beasley , ha detto ai miliardari che è "tempo di farsi avanti" mentre la ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022) Guerra ine guerra alla fame, Il direttore esecutivo del Programmamondiale delle Nazioni Unite , David Beasley , ha detto ai miliardari che è "tempo di farsi avanti" mentre la ...

Advertising

TgLa7 : #guerraucraina, prima defezione di diplomazia russa, in polemica con invasione: consigliere c/o missione russa a On… - MediasetTgcom24 : Ucraina, diplomatico russo all'Onu si dimette: 'Mi vergogno del mio Paese' #BorisBondarev - elio_vito : Un diplomatico russo alla missione Onu a Ginevra si dimette per protesta contro l'invasione dell'Ucraina. Ma in Ita… - sbubbarella : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, diplomatico russo all'Onu si dimette: 'Mi vergogno del mio Paese' #BorisBondarev - carlo24 : RT @OGiannino: Riflettere sulle parole con cui Boris Bondarev, diplomatico russo presso l'ONU a Ginevra, si dimette 'perché in 20 anni non… -