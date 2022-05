Taiwan, Cina a Biden: “Usa stanno giocando con il fuoco” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Usa stanno “giocando con il fuoco” e “si bruceranno”. Lo ha affermato Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo cinese, replicando al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il quale ha sostenuto che gli Usa sono pronti a difendere Taiwan a livello militare se la Cina tentasse di prendere con la forza l’isola. “Tentare di giocare la ‘carta di Taiwan’ e “usare Taiwan per controllare la Cina” è “giocare con il fuoco e coloro che giocano con il fuoco si bruciano”, ha detto Zhu, citato dall’agenzia di stampa Xinhua. “La questione di Taiwan fa parte degli affari interni della Cina e non è consentita ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Usacon il” e “si bruceranno”. Lo ha affermato Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio per gli affari didel governo cinese, replicando al presidente degli Stati Uniti, Joe, il quale ha sostenuto che gli Usa sono pronti a difenderea livello militare se latentasse di prendere con la forza l’isola. “Tentare di giocare la ‘carta di’ e “usareper controllare la” è “giocare con ile coloro che giocano con ilsi bruciano”, ha detto Zhu, citato dall’agenzia di stampa Xinhua. “La questione difa parte degli affari interni dellae non è consentita ...

Advertising

fanpage : Il presidente americano Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti “sosterrebbero militarmente Taiwan in caso di in… - fattoquotidiano : Tensione Usa-Cina su Taiwan. Biden: “Pechino gioca col fuoco, pronti a intervento militare se invade”. La replica:… - SkyTG24 : #JoeBiden: 'Se la #Cina invaderà Taiwan offriremo aiuto' - IsMadeInItaly_T : @Adnkronos Adesso agli USA non interessa più l'Ucraina, vogliono iniziare in altra guerra 'difendere' Taiwan. Dopo… - __Le_An__ : B.: <<intervento militare se la Cina invade #Taiwan>> E al prevedibile contrattacco, l'organizzazione difensiva… -