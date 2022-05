Scudetto Milan, Pioli: “Ho allenato un gruppo eccezionale” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho allenato un gruppo eccezionale che è andato sopra a tutti e a tutto, credendo esclusivamente in ciò che si faceva”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli all’indomani della vittoria dello Scudetto 2022. “Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori -aggiunge Pioli a Sport Mediaset – La Champions l’abbiamo assaggiata e sappiamo quanto è dura, ma siamo il Milan e vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Hounche è andato sopra a tutti e a tutto, credendo esclusivamente in ciò che si faceva”. Lo dice l’re delStefanoall’indomani della vittoria dello2022. “Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori -aggiungea Sport Mediaset – La Champions l’abbiamo assaggiata e sappiamo quanto è dura, ma siamo ile vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

