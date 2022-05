Retromarcia per Elisa Isoardi, situazione preoccupante: può saltare tutto (Di lunedì 23 maggio 2022) La conduttrice Elisa Isoardi potrebbe far marcia indietro ancora prima che tutto cominci: il programma potrebbe saltare Elisa-Isoardi (Instagram)Nelle ultime settimane era stato confermato che Elisa Isoardi dopo una lunga pausa sarebbe tornata in tv nel ruolo di conduttrice. La ricordiamo al tempo della Prova del Cuoco quando aveva preso il posto di Antonella Clerici, per poi approdare come naufraga in Honduras per l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. In entrambi i casi il volto di Elisa è sempre stato molto apprezzato ma ormai da un anno è in stop con il mondo dello spettacolo. Perché quest’assenza? Si è interrogato il pubblico per mesi. A dare una prima risposta fu Berlusconi, che a settembre durante la conferenza stampa per le novità ... Leggi su direttanews (Di lunedì 23 maggio 2022) La conduttricepotrebbe far marcia indietro ancora prima checominci: il programma potrebbe(Instagram)Nelle ultime settimane era stato confermato chedopo una lunga pausa sarebbe tornata in tv nel ruolo di conduttrice. La ricordiamo al tempo della Prova del Cuoco quando aveva preso il posto di Antonella Clerici, per poi approdare come naufraga in Honduras per l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. In entrambi i casi il volto diè sempre stato molto apprezzato ma ormai da un anno è in stop con il mondo dello spettacolo. Perché quest’assenza? Si è interrogato il pubblico per mesi. A dare una prima risposta fu Berlusconi, che a settembre durante la conferenza stampa per le novità ...

Advertising

disc0ring : @PietroSalvatori “sei venuto col gommone”…detto da una merda che di sicuro è il risultato di una retromarcia non ri… - alesi_enrico : @zona_bianca I giornalai europei non sanno più che santo invocare pur di far fare una retromarcia a Putin, pseudo a… - RICKDECKARD1962 : @Delprofilo @Esochad Per anni ho guidato una Lada Niva coi sedili in sughero e senza retromarcia. Un bijoux. - LaicSempre : Jess amore,io avrei mollato tutti in autostrada e avrei fatto retromarcia per Milano????? Falla una pazzia ogni tant… - Toti44403709 : @BarbyTifaInter Per quanto mi riguarda è una difesa che vien meno se a qualcuno tieni veramente. Sia io che Lei era… -