(Di lunedì 23 maggio 2022) Ha solo 20, eppure ha già deciso diad un intervento: “Mi”, avete visto anche voi cosa ha fatto? C’è chi sceglie di non volersi più depilare, perché sostiene la donna non deve essere considerata tale solo perché non ha peli, e chi sceglie di “migliorare” la propria immagine da giovanissima. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SoloGossip.it

Sono tornata a casa, il trucco si era crepato e ho capito che quella via non mipiù felice. ... " Il percorso di autoaccettazione è lungo e complesso resto ancora la ragazzadi un ...Sono tornata a casa, il trucco si era crepato e ho capito che quella via non mipiù felice. ... " Il percorso di autoaccettazione è lungo e complesso resto ancora la ragazzadi un ... "Mi rendeva insicura": a 20 anni decide di sottoporsi all'intervento Ha solo 20 anni, eppure ha già deciso di sottoporsi ad un intervento: "Mi rendeva insicura", avete visto anche voi cosa ha fatto"Conosco bene il villaggio di Chegera a Buhumba, a Nord di Goma, dove il Papa celebrerà la messa quando sarà in Congo. È molto vicino a dove abitiamo noi. Speriamo che tutto vada per il meglio… Ormai ...