Medico aggredito | Sim | “Riscrivere patto tra pazienti e operatori”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMelito (Na) – “L’aggressione da parte di un paziente che reclamava, in modo improprio un certificato, alin servizio notturno presso la sede territoriale della Continuità Assistenziale di Melito dell’ASL Napoli 2 Nord è uno dei nuovi gravi episodi ai danni dei sanitari che, finita la fase del lockdown, sono ripresi nella nostra Regione”. Cosi Luigi De Lucia, Segretario Regionale del Sindacato Medici Italiani. “È del tutto evidente che la legge, approvata due anni fa, per la sicurezza per tutti coloro che svolgono le professioni sanitarie, non sia sempre applicata. Abbiamo bisogno, invece, sempre più, che le istituzioni osservino le norme a partire dall’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza e predisponendo corsi di formazione per il personalee sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione di ...