Mattarella ricorda Falcone | “Niente pause né distrazioni contro la mafia”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Nel 1992 Giovannie Paolo Borsellino furono colpiti perché, con la loro professionalità e determinazione, avevano inferto colpi durissimi alla”, che “li temeva perché avevano dimostrato che non era imbattibile, che lo Stato era in grado di sconfiggerla attraverso la forza del diritto”. Per questo “onorare oggi la memoria” dei due magistrati “vuol dire rinnovare l’impegnola criminalità” che “non consentené”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Palermo in occasione della commemorazione del trentesimo anniversario dell’attentato a Giovanni, Francesca Morvillo e i componenti della scorta., hato il Capo dello Stato, ...

Così il Presidente. Falcone e Borsellino dimostrarono "che la mafia non era imbattibile".la guerra in corso: anche il ripristino degli ordinamenti internazionali è fare giustiziaApprofondisci:a PalermoFalcone e la strage di Capaci T roppi Comuni sciolti per mafia . "Il brutto di un Paese è quando non si riesce a distinguere tra guardie e ladri. Quando le ...Il Presidente della Repubblica accolto dagli applausi al Foro Italico in occasione delle commemorazioni per la strage di Capaci ...Con grave pregiudizio per il sistema delle relazioni internazionali e per le prospettive di sviluppo delle condizioni dell'umanità' 'La violenza della prevaricazione pretende, nella nostra Europa, - h ...