Love Death and Robots 3, una stagione solida con un episodio-gioiello diretto da David Fincher (recensione) (Di lunedì 23 maggio 2022) Love Death and Robots 3 ha debuttato su Netflix venerdì con una stagione solida e senza sbavature. Le tematiche rappresentate negli episodi della serie antologica restano gli stessi: amore, morte e tecnologia. Non necessariamente sviluppate tutte insieme. Love Death and Robots 3 mantiene il format minimo della seconda stagione con soli 9 episodi. Brevi cortometraggi, ciascuno con le sue caratteristiche. Qualcuno terrificante, qualcun altro divertente con un finale che lascia molto a cui pensare. La tecnica d’animazione, messa in atto da studi grafici diversi, si alterna anche in questa stagione, che resta un tripudio per gli occhi: dal semplice “cartone” stile anime giapponese, alla CGI passando per la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)and3 ha debuttato su Netflix venerdì con unae senza sbavature. Le tematiche rappresentate negli episodi della serie antologica restano gli stessi: amore, morte e tecnologia. Non necessariamente sviluppate tutte insieme.and3 mantiene il format minimo della secondacon soli 9 episodi. Brevi cortometraggi, ciascuno con le sue caratteristiche. Qualcuno terrificante, qualcun altro divertente con un finale che lascia molto a cui pensare. La tecnica d’animazione, messa in atto da studi grafici diversi, si alterna anche in questa, che resta un tripudio per gli occhi: dal semplice “cartone” stile anime giapponese, alla CGI passando per la ...

