Linea make up: una novità per il settore da Lumadea (Di lunedì 23 maggio 2022) Arrivano la prima DD Cream e il primo Lip Gloss arricchiti con siero liposomiale di Helix Aspersa oltre alla nuova Linea di solari ocean friendly Dal cuore verde delle Langhe si sviluppa il marchio Lumadea, a partire della ricerche svolte nei laboratori della Snail Therapy Company. Il risultato è una rivoluzione cosmetica verde tutta al femminile che trova origine dalla valorizzazione della Helix Aspersa, un piccolo e prezioso invertebrato più comunemente noto come lumaca. Una meraviglia della natura, la cui produzione viene potenziata grazie a un procedimento 100% cruelty free. «Il nostro è un marchio giovanissimo che si inserisce nella spirale virtuosa dell'economia elicoidale, il movimento che sta rinnovando in chiave green ed etica il settore dell'elicicoltura, e che al centro ha l'Istituto Internazionale di Elicicoltura di ...

