Lhyfe, azienda francese che produce e fornisce idrogeno green per la mobilità e l'industria, si è quotata oggi nel comparto B di Euronext Paris. Si tratta della tredicesima società quotata su

Pertanto, stiamo ora avviando una nuova fase dello sviluppo di Lhyfe per promuovere la produzione di idrogeno ecologico e accessibile in tutta Europa". 

Lhyfe (idrogeno green) si è quotata su Euronext Paris

(Teleborsa) - Lhyfe, azienda francese che produce e fornisce idrogeno green per la mobilità e l'industria, si è quotata oggi nel comparto B di Euronext Paris. Si tratta della tredicesima