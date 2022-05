Eto’o: «L’Inter ha dato tutto: Onana è uno dei migliori al mondo» (Di lunedì 23 maggio 2022) Le parole di Samuel Eto’o sulla stagione appena passata delL’Inter e sul futuro con Onana tra i pali: le sue dichiarazioni A margine dell’Integration Heroes Match, Samuel Eto’o ha parlato della lotta scudetto terminata ieri a favore del Milan ma non solo. di seguito le sue parole. INTER – «Sono comunque felice perché L’Inter ha dato tutto, poi serve sempre un campione e ci sono altre squadre. Ora deve pensare all’anno prossimo, sperando che possa tornare a lottare per il titolo». Onana – «Per me è uno dei tre migliori portieri del mondo, se non il migliore. Ho avuto la fortuna di averlo nel Camerun, spero che possa dare tanto alL’Inter e soprattutto al Camerun. Con il calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Le parole di Samuelsulla stagione appena passata dele sul futuro contra i pali: le sue dichiarazioni A margine dell’Integration Heroes Match, Samuelha parlato della lotta scudetto terminata ieri a favore del Milan ma non solo. di seguito le sue parole. INTER – «Sono comunque felice perchéha, poi serve sempre un campione e ci sono altre squadre. Ora deve pensare all’anno prossimo, sperando che possa tornare a lottare per il titolo».– «Per me è uno dei treportieri del, se non il migliore. Ho avuto la fortuna di averlo nel Camerun, spero che possa dare tanto ale sopratal Camerun. Con il calcio ...

