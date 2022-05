Advertising

leggoit : Di Canio attacca ancora #mourinho: «Dovrebbe competere per lo scudetto, è il più pagato in Serie A» -

leggo.it

Sì, perché secondo Diil giudizio della prima stagione giallorossa di Mourinho cambia e cambierà per il risultato del match di Tirana contro il Feyenoord. Ma ecco cosa ha detto l'opinionista in ...' Zeman che lancia frecciate a Mourinho - dice Guglielmo - è come Diche schiuma rabbia su Sky sottolineando la pochezza del Bodo: una persona confusa e in difficoltà'. La pensa allo stesso ... Di Canio attacca ancora Mourinho: «Dovrebbe competere per lo scudetto, è il più pagato in Serie A» Paolo Di Canio "aggiorna" il suo giudizio su Mourinho e lo fa a poche ore dalla finale di Conference League. L'ex giocatore e allenatore, oggi opinionista di Sky, ha sottolineato ...Non fa sconti al Cagliari l'ex attaccante Paolo Di Canio che, a seguito della retrocessione dei sardi per il pareggio per 0-0 col Venezia, attacca i sardi ...