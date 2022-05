Allegri, cronaca di un fallimento annunciato: le accuse gravissime (Di lunedì 23 maggio 2022) Max Allegri avrebbe dovuto rialzare le sorti della Juve, ma il suo andamento è stato un fallimento totale con una statistica inquietante. La stagione 2021-22 della Juventus è stato davvero un calvario, iniziata già nel peggiore dei modi con l’addio di Cristiano Ronaldo, con il fenomeno portoghese che ha giocato soltanto la prima partita contro l’Udinese prima di andarsene al Manchester United, ma nonostante tutti i problemi del caso non si può negare che la porto di Massimiliano Allegri sia stato davvero minimo in questa stagione e alla fine c’è un dato che fa davvero riflettere tutti. Massimiliano Allegri Juventus (LaPresse)Quando Andrea Pirlo è arrivato nella scorsa stagione alla Juventus erano in non in molti ad avere grossi dubbi sul suo conto, in particolar modo perché non aveva mai allenato prima in vita sua, con ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 23 maggio 2022) Maxavrebbe dovuto rialzare le sorti della Juve, ma il suo andamento è stato untotale con una statistica inquietante. La stagione 2021-22 della Juventus è stato davvero un calvario, iniziata già nel peggiore dei modi con l’addio di Cristiano Ronaldo, con il fenomeno portoghese che ha giocato soltanto la prima partita contro l’Udinese prima di andarsene al Manchester United, ma nonostante tutti i problemi del caso non si può negare che la porto di Massimilianosia stato davvero minimo in questa stagione e alla fine c’è un dato che fa davvero riflettere tutti. MassimilianoJuventus (LaPresse)Quando Andrea Pirlo è arrivato nella scorsa stagione alla Juventus erano in non in molti ad avere grossi dubbi sul suo conto, in particolar modo perché non aveva mai allenato prima in vita sua, con ...

