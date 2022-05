Sudan, a Khartoum onorificenza all’imprenditore Simone Boscardi (Di domenica 22 maggio 2022) L’ambasciatore d’Italia a Khartoum, in Sudan, Gianluigi Vassallo, ha consegnato l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia all’ingegnere Simone Boscardi. Lo riferisce l’ambasciata stessa, pubblicando una foto della cerimonia tenutasi giovedì sera. Boscardi dirige la Khartoum Electric Industries Co. Ltd, “la più antica azienda italiana in Sudan e ha partecipato negli anni ad alcuni tra i principali progetti infrastrutturali nel Paese e ad interventi di utilità sociale”, scrive l’ambasciata. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 22 maggio 2022) L’ambasciatore d’Italia a, in, Gianluigi Vassallo, ha consegnato l’di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia all’ingegnere. Lo riferisce l’ambasciata stessa, pubblicando una foto della cerimonia tenutasi giovedì sera.dirige laElectric Industries Co. Ltd, “la più antica azienda italiana ine ha partecipato negli anni ad alcuni tra i principali progetti infrastrutturali nel Paese e ad interventi di utilità sociale”, scrive l’ambasciata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

