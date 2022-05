Milan campione d’Italia | Piazza Duomo esplode per scudetto – Video

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - Nic67finalfine : RT @massimozampini: Nella nostra stagione più nera, complimenti alle rivali! Bravo Milan, che rivince a sorpresa dopo 4000 giorni! E comu… - sportivoink : 11 anni dopo il moonwalk di Kevin Prince Boateng. La Milano rossonera stende il tricolore sullo Stivale. È la 19… -

La prima squadra a vincere il titolo did'Italia è stata il Genoa . Da allora la massima ... Sul podio delle pluridecorate salgono anchee Inter . Lontanissime in classifica, invece, le ...Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato dopo la sconfitta per 3 - 0 al Mapei Stadium contro ilneod'Italia. Il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 16 partite casalinghe in Serie A, propria peggior striscia nel massimo campionato. Queste le parole di Dionisi: 'La gara ...Dopo ben 11 anni torna campione d'Italia della massima serie. Giroud protagonista con Leao. Il Milan fa suo il match point scudetto e travolge subito il Sassuolo (3-0 il risultato finale per il Milan) ...Il Milan è ufficialmente Campione d’Italia per la 19a volta. La squadra rossonera si è imposta con una schiacciante vittoria per 3-0 al Mapei Stadium, invaso dai tifosi milanisti accorsi in 18mila per ...