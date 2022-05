Matteo Salvini contro Sala: “Nessuno schermo in piazza, bocciato” (Di domenica 22 maggio 2022) Matteo Salvini, segretario della Lega, ha criticato la mancanza di un maxischermo a Milano, in vista dell’ultimo match della stagione che decreterà il Campione d’Italia. “Premesso che i problemi importanti, in Italia e nel mondo sono altri. Da un sindaco che da anni non riesce a far partire la costruzione di un nuovo stadio in città non ci si poteva aspettare addirittura l’organizzazione della proiezione di una partita di calcio in piazza, con le due squadre milanesi tornate finalmente ai vertici. Sempre colpa degli altri, mai colpa sua se qualcosa non funziona. bocciato”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022), segretario della Lega, ha criticato la mancanza di un maxia Milano, in vista dell’ultimo match della stagione che decreterà il Campione d’Italia. “Premesso che i problemi importanti, in Italia e nel mondo sono altri. Da un sindaco che da anni non riesce a far partire la costruzione di un nuovo stadio in città non ci si poteva aspettare addirittura l’organizzazione della proiezione di una partita di calcio in, con le due squadre milanesi tornate finalmente ai vertici. Sempre colpa degli altri, mai colpa sua se qualcosa non funziona.”. SportFace.

