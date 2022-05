“Lo voglio con me”: la promessa sarà realtà, sterzata sul futuro di Chiellini (Di domenica 22 maggio 2022) Conclusa la sua carriera alla Juventus, nel futuro di Giorgio Chiellini potrebbe esserci una clamorosa opzione. E riguarda ancora l’Italia. Dopo ben 17 stagioni insieme si è conclusa l’avventura in bianconero di Giorgio Chiellini. Il difensore ieri ha giocato la sua ultima partita con la Juventus. A breve, nell’amichevole tra Italia e Argentina, il difensore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) Conclusa la sua carriera alla Juventus, neldi Giorgiopotrebbe esserci una clamorosa opzione. E riguarda ancora l’Italia. Dopo ben 17 stagioni insieme si è conclusa l’avventura in bianconero di Giorgio. Il difensore ieri ha giocato la sua ultima partita con la Juventus. A breve, nell’amichevole tra Italia e Argentina, il difensore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : #Inzaghi conferma: #Perisic? Ci sarà un nuovo incontro con suo agente, voglio che resti qui”. Noi siamo sempre per i fatti - GiovaQuez : Salvini sull'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia: 'Quando la richiesta arriverà in Aula prenderemo in conside… - borghi_claudio : @T_h_e__J_ok_e_r @AntonelloAng @strange_days_82 @AlbertoBagnai @Rinaldi_euro @MCampomenosi @Marcozanni86 Amico, io… - 210261gpd : @Sfigatto Già io ne ho due sono una forza della natura... Una vitalità da invidia. Soprattutto quando mangiano. Sic… - rhyscourtnight : @gius_mrsr *la bacia con foga e la prende in braccio stendendola sul lettino* ti voglio -