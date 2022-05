Beffa per l'Inter: con la Sampdoria finisce 3 a 0 ma i nerazzurri sono secondi in campionato (Di domenica 22 maggio 2022) L'Inter ci ha creduto per circa un quarto d'ora; poi il primo gol odierno di Olivier Giroud ha spento presto qualsiasi entusiasmo. Il 3-0 del Milan al termine del primo tempo sul campo del Mapei Stadium ha inevitabilmente ribaltato gli umori di San Siro ma la squadra di Inzaghi ha voluto chiudere nel migliore dei modi il campionato: contro la Sampdoria è finita 3-0, grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Perisic, un ultimo acuto prima di chiudere una stagione in cui sono arrivate le vittorie in Supercoppa e in Coppa Italia. I nerazzurri non sono venuti meno ai propri obblighi sin dai primi minuti di gioco, a partire dalla conclusione dalla distanza di Calhanoglu dopo 8?. Nella prima frazione ci ha provato più volte anche Lautaro Martinez, trovando davanti a sè un ottimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) L'ci ha creduto per circa un quarto d'ora; poi il primo gol odierno di Olivier Giroud ha spento presto qualsiasi entusiasmo. Il 3-0 del Milan al termine del primo tempo sul campo del Mapei Stadium ha inevitabilmente ribaltato gli umori di San Siro ma la squadra di Inzaghi ha voluto chiudere nel migliore dei modi il: contro laè finita 3-0, grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Perisic, un ultimo acuto prima di chiudere una stagione in cuiarrivate le vittorie in Supercoppa e in Coppa Italia. Inonvenuti meno ai propri obblighi sin dai primi minuti di gioco, a partire dalla conclusione dalla distanza di Calhanoglu dopo 8?. Nella prima frazione ci ha provato più volte anche Lautaro Martinez, trovando davanti a sè un ottimo ...

