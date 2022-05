A Napoli ogni addio è un dramma. La Juventus vendette Zidane (Di domenica 22 maggio 2022) Cesare – Caro Guido partita completamente inutile con vittoria del Napoli, passerella per Ghoulam e spazio alle riserve. Ritengo che sia inutile parlarne e mi piacerebbe, invece, discutere di due punti interessanti. Il primo è il Napoli dell’anno prossimo. Lo stesso Spalletti ha detto che siamo a fine ciclo e questo fa presagire un profondo rinnovamento, che anche noi abbiamo più volte auspicato. Guido – Cesare qui si ha difficoltà a capire che bisogna rinnovare. Sembra sempre che un addio, anche di un giocatore avanti con gli anni, sia un dramma. Moggi vendette Zidane e costruì una grandissima Juve. Faccio osservare che Spalletti ha citato un solo vero incedibile a suo avviso: Koulibaly. Mica Mertens e nemmeno Oshimen. Cesare – La squadra nei momenti decisivi si è sempre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Cesare – Caro Guido partita completamente inutile con vittoria del, passerella per Ghoulam e spazio alle riserve. Ritengo che sia inutile parlarne e mi piacerebbe, invece, discutere di due punti interessanti. Il primo è ildell’anno prossimo. Lo stesso Spalletti ha detto che siamo a fine ciclo e questo fa presagire un profondo rinnovamento, che anche noi abbiamo più volte auspicato. Guido – Cesare qui si ha difficoltà a capire che bisogna rinnovare. Sembra sempre che un, anche di un giocatore avanti con gli anni, sia un. Moggie costruì una grandissima Juve. Faccio osservare che Spalletti ha citato un solo vero incedibile a suo avviso: Koulibaly. Mica Mertens e nemmeno Oshimen. Cesare – La squadra nei momenti decisivi si è sempre ...

