Una ragazza è stata sfregiata ad Arezzo (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Una ragazza di 22 anni è stata aggredita da tre persone questa notte. Erano le 3,30, quando la giovane aveva appena terminato di lavorare in un ristorante di Arezzo. L'aggressione è avvenuta in via Setteponti di fronte alla multisala Ucicinema. Tre persone si sono avvicinate e l'hanno colpita al viso. Sul posto è intervenuta un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di Arezzo. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, la 22enne, di origini filippine, stava uscendo assieme a un collega da un ristorante, il Myura, alla fine del turno di lavoro. Entrambi erano in monopattino quando sono stati avvicinati da due persone, presumibilmente di origini magrebine che hanno iniziato a inveire contro di loro. ... Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Unadi 22 anni èaggredita da tre persone questa notte. Erano le 3,30, quando la giovane aveva appena terminato di lavorare in un ristorante di. L'aggressione è avvenuta in via Setteponti di fronte alla multisala Ucicinema. Tre persone si sono avvicinate e l'hanno colpita al viso. Sul posto è intervenuta un'auto medica e un'ambulanza della Croce Rossa di. Latrasportata all'ospedale San Donato di. Secondo una prima ricostruzione, la 22enne, di origini filippine, stava uscendo assieme a un collega da un ristorante, il Myura, alla fine del turno di lavoro. Entrambi erano in monopattino quando sono stati avvicinati da due persone, presumibilmente di origini magrebine che hanno iniziato a inveire contro di loro. ...

