Silvia e Ugo, in viaggio per andare al concerto di Vasco Rossi: li trovano morti abbracciati

Una coppia di Cesena in viaggio verso Trento per andare al concerto di Vasco Rossi. Purtroppo la loro corsa si è fermata prima. Silvia Ruscelli aveva 47 anni ed era un medico molto conosciuto e apprezzato a Sarsina, piccolo paese in provincia di Cesena dove la donna viveva con il marito Ugo Beltrami, geometra di L'articolo proviene da Leggilo.org.

