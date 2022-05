Scelta Veronica Rimondi a Uomini e Donne | telespettatori in protesta | ecco perché

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 21 maggio 2022) Nella registrazione didel 19 maggio,ha effettuato la sua. Sul web sono trapelate le anticipazioni in merito al nome del cavaliere che la dama ha deciso di portare fuori dallo studio, ma qualcosa non torna. Moltie utenti del web, infatti, non hanno molto apprezzato il percorso L'articolo proviene da KontroKultura.